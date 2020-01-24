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24.01.2020 - 20:51 |

Frutti Extra Bursaspor'da EroÄŸlu ve Riley ile yollar ayrÄ±ldÄ±

Frutti Extra Bursaspor'da, Erbil EroÄŸlu ve Mykal Riley'in sÃ¶zleÅŸmeleri feshedildi.Â

Frutti Extra Bursaspor'da EroÄŸlu ve Riley ile yollar ayrÄ±ldÄ±

ING Basketbol SÃ¼per Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da, Erbil EroÄŸlu ve Mykal Riley'in sÃ¶zleÅŸmeleri feshedildi.Â 

YeÅŸil-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â 

"ÃœÃ§ sezondur takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n formasÄ±nÄ± giyen ve Basketbol SÃ¼per Ligi'ne Ã§Ä±kmamÄ±zda emekleri geÃ§en Erbil EroÄŸlu ve bu sezon takÄ±ma katÄ±lan Mykal Riley ile anlaÅŸarak sÃ¶zleÅŸmelerini feshetmiÅŸ bulunuyoruz. Ä°ki sporcumuza da emekleri iÃ§in teÅŸekkÃ¼r eder, kariyerlerinde baÅŸarÄ±lar dileriz."

Frutti Extra Bursasporda EroÄŸlu ve Riley ile yollar ayrÄ±ldÄ±

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