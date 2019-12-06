FutbolcularÄ±nÄ± tokatlayan antrenÃ¶rÃ¼n cezasÄ± onandÄ±

Kayseri Ä°l Futbol Disiplin Kurulu'nca, 3 yÄ±l Ã¶nce Kayseri Ä°dmanyurdu ile oynanan karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± 3-1 geride kapatan futbolcularÄ±nÄ± soyunma odasÄ±nda tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Halit Kurt'a, bin 35 gÃ¼n hak mahrumiyeti ve 8 maÃ§ resmi mÃ¼sabakalardan men cezasÄ± verildi.

Karar ile ilgili Kurt, AFDKya itiraz etti. BaÅŸvuruyu deÄŸerlendiren AFDK, Kurtun itirazÄ±nÄ± reddederek, cezayÄ± onadÄ±. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapÄ±lan duyuruda, "Teknik sorumlu Halil Kurt'un U19 Yerel Lig'de 1 Ekim 2016 tarihinde oynanan Kayseri Ä°dmanyurdu-Meysuspor mÃ¼sabakasÄ±nda; soyunma odasÄ±nda futbolculara karÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi eylemi nedeniyle FDT'nin 41/1-c, 44/1-c, 97/1., 10/1. ve 95. maddeleri uyarÄ±nca bin 35 gÃ¼n hak mahrumiyeti ve 8 resmi mÃ¼sabakan men cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nda sÃ¼but, hukuki niteleme ve cezanÄ±n tayini bakÄ±mÄ±ndan bir isabetsizlik bulunmadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan, baÅŸvurunun reddi ile cezanÄ±n onanmasÄ±na, oybirliÄŸi ile karar verilmiÅŸtir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â