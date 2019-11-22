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22.11.2019 - 09:41 | | İSTANBUL (AA)

Futbolda haftanın programı!

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta  maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları  yapılacak.

Futbolda haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel  liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig 
    Bugün:
  
    20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
  
    Yarın:
  
    15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
  
    17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
  
    20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
  
    24 Kasım Pazar:
  
    14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir  Belediyesi Kadir Has)
  
    16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
  
    16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
  
    19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
  
    25 Kasım Pazartesi:
  
    20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

TFF 1. Lig 
    Bugün:
  
    19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)
  
    Yarın:
  
    14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
  
    16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)
  
    19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
  
    24 Kasım Pazar:
  
    14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
  
    16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
  
    16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
  
    19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)
  
    25 Kasım Pazartesi:
  
    19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup
  
    Yarın:
  
    13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Esenler)
  
    13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor (Etimesgut Belediyesi  Atatürk)
  
    13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)
  
    24 Kasım Pazar:
  
    12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor  Kompleksi)
  
    13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)
  
    13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor (Kahramanmaraş 12  Şubat)
  
    13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Ergene Velimeşe)
  
    13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
  
    13.30 Uşakspor-Bandırmaspor (Uşak 1 Eylül)

Beyaz Grup
  
    Yarın:
  
    13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor (Yusuf Ziya Öniş)
  
    13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)
  
    24 Kasım Pazar:
  
    13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Selçuk Üniversitesi 15  Temmuz)
  
    13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)
  
    13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)
  
    13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK (Ankara OSTİM)
  
    13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor  Tesisleri)
  
    13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)
  
    13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 3. Lig
1. Grup
  
    24 Kasım Pazar:
  
    13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)
  
    13.00 Yomraspor-Manisaspor (Yomra İlçe)
  
    13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK (Ordu 19 Eylül)
  
    13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor (Hopa İlçe)
  
    13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor (Şile)
  
    13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
  
    13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Kızılcabölük Semt  Sahası)
  
    13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)
  
    13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca (Serik İsmail Oğan)

2. Grup
  
    Yarın:
  
    13.30 Fethiyespor-Erbaaspor (Fethiye İlçe)
  
    13.30 Turgutluspor-Kozanspor (Turgutlu 7 Eylül)
  
    24 Kasım Pazar:
  
    13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
  
    13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik  Sahası)
  
    13.00 Cizrespor-Karşıyaka (Cizre İlçe)
  
    13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Derince  Belediyespor Doğal Çim)
  
    13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Kocaeli)
  
    13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)
3. Grup
  
    Yarın:
  
    13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)
  
    24 Kasım Pazar:
  
    13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor  (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
  
    13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği (Pazar İlçe)
  
    13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 (Diyarbakır)
  
    13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Maltepe Hasan  Polat)
  
    13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Nevşehir Gazi)
  
    13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
  
    13.30 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)
  
    13.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)
  

 

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