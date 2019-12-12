12.12.2019 - 08:54 |
Gabriel Jesus'tan göz kamaştıran performans!
Manchester City'de Aguero'nun ardından direksiyona geçen Gabriel Jesus dün gece Dinamo Zagreb karşısında hat-trick yaptı. 22 yaşındaki futbolcu, 2019'da forma giydiği 54 maçta 31 gol, 10 asiste ulaştı.
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Manchester City'de Kun Aguero'nun sakatlığının ardından forvette görev yapan Gabriel Jesus 2019 yılında müthiş bir performans sergiledi.
Brezilyalı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde dün Hırvatistan'da oynanan Dinamo Zagreb maçında hat-trick yaparak yıldızlaştı. 'Devler Ligi'nde 10 gole ulaşan en genç Brezilyalı futbolcu' unvanını alan 22 yaşındaki futbolcu, 2019'da forma giydiği 54 maçta 31 gol, 10 asiste ulaştı.
Gabriel Jesus'un Manchester City ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.