Ä°talya Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± (FIGC) Gabriele Gravina, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ±n (EURO 2020) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ± TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± iyi hazÄ±rlanmalarÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

Ä°talyaâ€™da spor basÄ±nÄ±na yÃ¶nelik bir seminere konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Gravina, Ã§Ä±kÄ±ÅŸta TÃ¼rk gazetecilere, 2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda oynayacaklarÄ± TÃ¼rkiye maÃ§Ä±nÄ± deÄŸerlendirdi.

Â Gravina, "GÃ¶k mavili" olarak anÄ±lan takÄ±mlarÄ±nÄ±n 10'da 10 yaparak eleme grubundan Ã§Ä±kma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶stermesinin Ã¼lkesine bÃ¼yÃ¼k sevinÃ§ yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve pek Ã§ok Ä°talyan'Ä±n da bu coÅŸkuyu paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Gravina, Ä°talya, TÃ¼rkiye, Ä°sviÃ§re ve Gallerâ€™den oluÅŸan A Grubuâ€™nda Ä°talyaâ€™nÄ±n favori gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼ne dair Ã¼lkesinde Ã§Ä±kan yorumlara ihtiyatla yaklaÅŸarak, "Grupta favori gÃ¶zÃ¼ktÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z yorumlarÄ±na karÅŸÄ±n ben bu grubu yÃ¼ksek riskli olarak tanÄ±mlÄ±yorum. HeyecanÄ±mÄ±zÄ± biraz daha kontrol ederek, daha iyi konsantre olup, mÃ¼tevazi bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.Â

FIGC BaÅŸkanÄ±, EURO 2020â€™nin aynÄ± zamanda aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± olan TÃ¼rkiye ile yapacaklarÄ± maÃ§a iÅŸaret ederek, "Ä°lk maÃ§a iyi hazÄ±rlanmalÄ±yÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok Ã¶nemli, Ã§Ã¼nkÃ¼ belirleyici bir maÃ§. Bizim kendimizi dÃ¼nyaya gÃ¶stereceÄŸimiz bir maÃ§. TÃ¼rkiyeâ€™ye karÅŸÄ± iyi ÅŸekilde mÃ¼cadele edebilmek iÃ§in en iyi performansÄ±mÄ±z ve en iyi enerjimizle sahada yer almalÄ±yÄ±z." diye konuÅŸtu.