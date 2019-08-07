Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? 2019 Süper Kupa finali

2019 Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 21:30 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele ASPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz, Seri, Donk, Adem Büyük, Belhanda, Ryan Babel.

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Rajko Rotman, Mohamed Ajnane, Sanney Carlos, Onur Ayık, Bertuğ Bayar.