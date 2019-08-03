Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Süper Kupa finali 2019

Süper Kupa finali için geri sayım sürüyor. 2018-2019 Süper Lig'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde mağlup ettiği Akhisarspor ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon hem Ziraat Türkiye Kupasında hem de Süper Lig'de karşılaşan Galatasaray ve Akhisarspor bu kez Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. Süper Kupa maçı bilindiği üzere Ziraat Türkiye Kupasını müzesine götüren takım ve Süper Lig şampiyonu arasında oynanıyor. Süper Lig şampiyonluğu ve Ziraat Türkiye kupasını aynı takımın kazanması durumunda ise Ziraat Türkiye Kupası finalisti olan takım arasında mücadele oynanıyor.



GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele ASPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.