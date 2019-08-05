Galatasaray Akhisarspor Süper Kupa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yılın lig ve kupa şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Peki merakla beklenen Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?



GALATASARAY AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan bilgiye göre TFF Yönetim Kurulu, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadı'nda 7 Ağustos Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. Büyük heyecana sahne olması beklenen mücadele ASPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Jimmy Durmaz, Seri, Donk, Adem Büyük, Belhanda, Ryan Babel.



Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Alperen Babacan, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Eray Ataseven, Rajko Rotman, Mohamed Ajnane, Sanney Carlos, Onur Ayık, Bertuğ Bayar.