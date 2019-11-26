Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftasında Galatasaray, Belçika ekibi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere kaldı.

Aslan'ın tek golünü 11. dakikada Adem Büyük kaydetti. Brugge''de ise Diatta 90+2. dakikada gol kaydetti.

Golden sonra formasını çıkaran Diatta ile köşe bayrağını kıran Mata kırmızı kart görerek 90+3'te takımını 9 kişi bıraktı

Galatasaray puanını 2'e yükseltti ve 4.sırada kaldı. Club Brugge ise 3 puanla 3. sırada yer aldı. Galatasaray son hafta PSG deplasmanına konuk olurken Club Brugge ise Real Madrid ile karşılaşacak.

Önemli pozisyonlar

1. dakikada Ömer Bayram'ın serbest vuruştan sert şutunu kaleci güçlükle çeliyor. Dönen topta Feghouli ceza sahasına ortalıyor, Adem Büyük rövaşatayla vuruyor ama top auta çıkıyor





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90 4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem Büyük

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Rits (Dk. 46 De Ketelaere), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Dk. 58 Schrijvers), Diatta, Openda (Dk. 77 Okereke)

Goller: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray), Dk. 90+2 Diatta (Club Brugge)

Kırmızı kartlar: Dk. 90 3 Diatta, Dk. 90 3 Mata (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 14 Lemina, Dk. 33 Mariano, Dk. 84 Nagatomo, Dk. 89 Emre Mor, Dk. 90 1 Muslera (Galatasaray), Dk. 28 Ricca, Dk. 77 Clement (teknik direktör) (Club Brugge)

Maçtan dakikalar



2. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören yerden kullandığı serbest vuruşta kaleci Mignolet soluna gelen meşin yuvarlağı uzanarak güçlükle çelebildi. Sağa açılan topu alan Feghouli'nin ortasında Adem Büyük altıpas önünde röveşata vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Diatta'nın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Mechele'nin vurduğu top yan ağlarda kaldı.

11. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram, pasını sol kanattaki Nagatomo'ya aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Japon futbolcunun yeniden oynadığı Ömer, bekletmeden soldan ortasını yaptı. Ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bonaventure'nin şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada hızlı gelişen Club Brugge atağında Diatta'nın sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Openda, altıpas gerisinde bekletmeden vuruşunu yaptı ancak iyi yer tutan kaleci Muslera yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

48. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bonaventure, iki sarı-kırmızılı futbolcudan sıyrıldıktan sonra altıpas gerisinde kaleci Muslera ile karşı karşıya şutunu çekti ancak zamanında çıkan Uruguaylı file bekçisi meşin yuvarlağı önlemeyi başardı.

52. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın şutunda top az farkla yakın direğin yanından auta çıktı.

70. dakikada soldan atağı sürükleyen Ömer Bayram'ın ortasına altıpas önünde son anda yetişen Adem Büyük'ün vurduğu top yerden sekerek üstten auta gitti.

80. dakikada Club Brugge gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda savunma arkasına sarkan Okereke, uygun durumda kaleci Muslera ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak topu ters kanattan auta attı.

90+2. dakikada Belçika temsilcisi beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Diatta, açısını düzelterek sol ayağıyla şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen meşin yuvarlak uzak direğin dibinden ağlara gitti: 1-1

90+3. dakikada Club Brugge'de gol sevinci sırasında formasını çıkaran Diatta ile korner direğine tekme atan Mata ikinci sarı kartlarını görerek kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabaka, 1-1 beraberlikle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5inci maçında Galatasaray, grubun en kritik maçında evinde Club Brugge'ü ağırladı. Zorlu karşılaşmada Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çaldı. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko üstlendi.

Bu sezon Şampiyonlar Liginde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde yoluna devam edebilmek için evinde Club Brugge karşısına çıktı. Grupta 4 maçta eksi 8 averajla 1 puan toplayabilen ve son sırada yer alan sarı kırmızılı takım, rakibini yenerek son maç olan PSG karşılaşması öncesi Avrupa Ligine devam edebilmek için avantaj sağlamak istiyor. Grubun son maçında Brugge ise evinde Real Madridi konuk edecek. Galatasaray, grupta ilk maçta Brugge deplasmanında 0-0, ardından PSG'ye ve Real Madrid'e evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, Real Madrid deplasmanında ise 6-0 gibi farklı bir skorla sahadan mağlup ayrıldı. Rakip ekip Bruggeün ise grupta 2 puanı bulunuyor.

AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Avrupada galibiyete hasret olan Galatasaray, Avrupa kupalarında son 11 maçta 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı. Galatasaray, Brugge karşısında bu kötü gidişata da son vererek galip gelmek istiyor. Fatih Terim, zorlu maça Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer, Belhanda, Adem ilk 11i ile başladı. Rakip takım Club Brugge ise Mignolet, Mata, Mechele, Deli, Ricca, Balanta, Rits, Vanaken, Diatta, Bonaventure, Openda ilk 11i ile sahaya çıktı.

TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Fatih Terim, Süper Ligde oynadıkları Başakşehir maçı kadrosuna göre 11de 4 değişiklik yaptı. Başakşehir maçında görev alan Okan, Ahmet, Emre Taşdemir ve Babel ilk 11de yer almazken, bu oyuncuların yerine Terim, Muslera, Seri, Nagatomo ve Belhandaya yer verdi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Zorlu maça sarı kırmızılı taraftarlar, tribünlerde yer yer boşluklar olmasına rağmen yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma öncesi oyuncuların ısındığı esnada taraftarlar, oyuncuları tek tek tribünlere çağırarak yoğun destek gösterdi. Rakip ekip Brugge'nin taraftarları ise kendilerine ayrılan tribünün çoğunluğunu doldurdu.