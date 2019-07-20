SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Ä°talya'nÄ±n Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi StadÄ±'nda oynanacak mÃ¼cadele, 11 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ TSÄ° 22.00'de baÅŸlayacak.

Ä°talya'nÄ±n kÃ¶klÃ¼ takÄ±mlarÄ±ndan Fiorentina, Ä°talya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) geride kalan sezonu 41 puanla 16. sÄ±rada bitirerek ligde kalmayÄ± baÅŸardÄ±.Â

Terim iÃ§in anlamlÄ± maÃ§Â

Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, daha Ã¶nce Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Fiorentina'ya rakip olacak.SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip ile 1999-2000 sezonunda UEFA KupasÄ±'nÄ± kazanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Fiorentina'nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§erek yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki ilk teknik direktÃ¶rlÃ¼k deneyimini yaÅŸayan Terim, bir kez daha Ä°talya temsilcisinin taraftarÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kacak.

Galatasaray ile Fiorentina daha Ã¶nce 8 AÄŸustos 2012'de TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmiÅŸ, Terim yÃ¶netimindeki sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip mÃ¼sabakayÄ± 1-0 kazanmÄ±ÅŸtÄ±.