DEV DERBİ BAŞLADI: Galatasaray Fenerbahçe canlı yayın izle... beIN SPORTS İZLE

Yüz yılı aşkın süredir Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Papazın Çayırın'da başlayan mücadele günümüze kadar büyük bir heyecanla izleniyor. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe 3 puanı hanesine yazdırmak isterken taraftar maçı canlı izlemek istiyor. İşte detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 20:00'de TT Park'ta oynanacak. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Belhanda, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Emre Mor

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat

Yedekler: Harun, Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Serdar, Sadık, Zajc, Deniz, Alper, Rami

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ÖMER BAYRAM SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Ömer Bayram, derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon İstikbal Mobilya Kayserispor, Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor maçlarında sarı kart gören Ömer, Fenerbahçe mücadelesinde de aynı durumla karşılaşırsa 7. haftadaki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Garry Rodrigues ile Victor Mosesin oynaması beklenmezken Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Islanımn yedek soyunması bekleniyor.

Sarı-lacivertli ekipte geçtiğimiz hafta MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Garry Rodrigues, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Rodriguesin yanı sıra çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Victor Mosesin de görev alması beklenmiyor. Öte yandan teknik direktör Ersun Yanalın Hasan Ali Kaldırım ile Mauricio Islayı yedek soyundurması ve karşılaşmanın durumuna göre görev vermesi bekleniyor.

Tolga Ciğerci eski takımına karşı forma giyecek

Fenerbahçede Tolga Ciğerci, Galatasaraya karşı forma giyecek. Yanalın görev vermesi durumunda eski takımına karşı ilk kez sahaya çıkacak.

Fenerbahçe 5 senedir yenilmiyor

Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanlarında 5 senedir yenilmedi. Ligde en son 2014-15 sezonunun 6ncı haftasında Sneijdirin bulduğu goller ile 2-1 mağlup olan Fenerbahçe sonraki sezonlarda sarı-kırmızılı ekibe hiç yenilgi yaşamadı. Sarı-lacivertli ekip, Galatasaraya karşı 2015-16 sezonunda 0-0 berabere, 2016-17 sezonunda 1-0 galip, 2017-18 sezonunda 0-0 berabere, 2018-19 sezonunda ise 2-2 berabere kalarak, Türk Telekom Stadında mağlubiyet yaşamadı.