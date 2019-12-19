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HaberlerVoleybol Haberleri Galatasaray HDI Sigorta, 8'li final turuna yükseldi
19.12.2019 - 22:15 | | AA

Galatasaray HDI Sigorta, 8'li final turuna yükseldi

Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, altın sette rakibine 15-11 üstünlük kurarak 8'li final turuna adını yazdıran taraf oldu.

Galatasaray HDI Sigorta, 8'li final turuna yükseldi

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Çekya ekibi Dukla Liberec'e 3-0 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak üst tura yükseldi. 

Liberec şehrindeki Dukla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 27-25, 25-19 ve 25-12'lik setlerle mücadelenin normal süresini 3-0 önde kapattı. 

Galatasaray HDI Sigorta, ilk maçta Dukla Liberec'i 3-1 mağlup etmesi nedeniyle mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, altın sette rakibine 15-11 üstünlük kurarak 8'li final turuna adını yazdıran taraf oldu.

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