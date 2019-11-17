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17.11.2019 - 21:08 | | AA

Galatasaray HDI Sigorta - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Galatasaray HDI Sigorta - Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Gül 

Galatasaray HDI Sigorta: Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Derya Çayırgan)

Atlasglobal Yeşilyurt: Tuğba Şenoğlu, Damla Tokman, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Buket Gülübay, (Ayça Aykaç, Arzum Tezcan, Elif Boran) 

Setler: 25-18, 25-22, 27-25 

Süre: 92 dakika (22, 37, 33)

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