26.11.2019 - 23:16 |
Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, grubundaki 5. maçta sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Peki Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu...
Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 6. hafta fikstürü...
A GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI
Real Madrid 0-0 Paris Saint-Germain (Şu an oynanıyor)
Galatasaray 1-1 Club Brugge
A GRUBU PUAN DURUMU
1- Paris Saint Germain - 12 P. (1 maçı eksik)
2- Real Madrid - 7 P. (1 maçı eksik)
3- Club Brugge - 3 P.
4 -Galatasaray - 2 P.
A GRUBU 6. HAFTA FİKSTÜRÜ
11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
Paris Saint-Germain - Galatasaray (23.00)
Club Brugge - Real Madrid (23.00)