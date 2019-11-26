Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 6. hafta fikstürü...



A GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI



Real Madrid 0-0 Paris Saint-Germain (Şu an oynanıyor)



Galatasaray 1-1 Club Brugge



A GRUBU PUAN DURUMU



1- Paris Saint Germain - 12 P. (1 maçı eksik)

2- Real Madrid - 7 P. (1 maçı eksik)

3- Club Brugge - 3 P.

4 -Galatasaray - 2 P.



A GRUBU 6. HAFTA FİKSTÜRÜ



11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA



Paris Saint-Germain - Galatasaray (23.00)



Club Brugge - Real Madrid (23.00)





