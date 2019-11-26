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26.11.2019 - 23:16 |

Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, grubundaki 5. maçta sahasında ağırladığı Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Peki Galatasaray kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu...

Galatasaray kaçıncı sırada, kaç puanı var? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı bugün başladı. Bu yıl ülkemizi devler liginde temsil eden Galatasaray, 5. maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı. Peki grupta Galatasaray kaçıncı sırada? İşte Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 6. hafta fikstürü...

A GRUBU 5. HAFTA MAÇLARI

Real Madrid 0-0 Paris Saint-Germain (Şu an oynanıyor)

Galatasaray 1-1 Club Brugge 

A GRUBU PUAN DURUMU

1- Paris Saint Germain - 12 P. (1 maçı eksik)
2- Real Madrid - 7 P. (1 maçı eksik)
3- Club Brugge - 3 P.
4 -Galatasaray - 2 P.

A GRUBU 6. HAFTA FİKSTÜRÜ

11 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA

Paris Saint-Germain - Galatasaray (23.00)

Club Brugge - Real Madrid (23.00)


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