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30.10.2019 - 09:46 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun 3. haftasında deplasmanda Polonya temsilcisi Artego'ya konuk olacak.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Polonya deplasmanında

Bydgoszcz kentindeki Artego Arena'da oynanacak maç TSİ 20.00'de başlayacak.

E Grubu'nda çıktığı 2 maçın 1'ini kazanıp diğerinde mağlup olan sarı-kırmızılılar, grupta averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yaptığı 2 maçı da kazanan Artego ise haftaya lider girdi.

Grubun diğer maçında İsveç temsilcisi Lulea BBK, Romanya'nın ACS Sepsi takımını konuk edecek.

 

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