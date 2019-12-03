Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBasketbol Haberleri Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Artego
03.12.2019 - 10:28 | | İSTANBUL (AA)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Artego

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 6. hafta maçında yarın Polonya temsilcisi Artego ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın konuğu Artego

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.30'da başlayacak.

Grupta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan Galatasaray, üçüncü sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 4'ünü kazanıp birini kaybeden Artego ise grupta liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında deplasmanda oynanan ilk maçı Polonya ekibi, 79-75 kazanmıştı.

 

Emrah Başsan’dan küfreden taraftara tepki
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Altay'da Sait Karafırtınalar dönemi sona erdi

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Adebayor'un yeni adresi Pakhtakor

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Trabzonspor kafilesi, Altay için İzmir'e gitti

Göztepe gençleriyle güldü

Göztepe gençleriyle güldü

Sıradaki Haber