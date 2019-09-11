Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig puan durumu ve haftanın maçları

Galatasaray Kasımpaşa maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi iki takım da mutlak galibiyet hedefliyor. İşte oldukça çetin geçmesi beklenen Galatasaray Kasımpaşa maçı ile ilgili tüm ayrıntılar...



GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?



Süper Lig'de 4. haftanın açılış mücadelesi olan Galatasaray Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Babel, Belhanda, Feghouli, Falcao



Kasımpaşa: Fatih, Karim Hafes, Ben Youssef, Fernandes, Popov, Khalili, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam, Koita.



SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU









SÜPER LİG'DE 4. HAFTANIN MAÇLARI







