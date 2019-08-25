Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray Konyaspor maçı için geri sayım başladı. Lige şok bir yenilgiyle başlayan son iki yılın şampiyonu Galatasaray, sahasında ligin dişli ekibi Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler...



GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Konyaspor maçı 25 Ağustos Pazar akşamı saat 21:45'te Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den yayınlanacak...



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Feghouli, Babel, Belhanda, Diagne.



Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Erdon, Bajic