Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS PSG maçı bilet fiyatları
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, devler ligindeki 2. maçına Fransız devi Paris Saint Germain karşısında çıkıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlar için Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar gibi soruların cevaplarını derledik...
Galatasaray Paris Saint Germain maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını arayan Cimbom, Fransız devi PSG'yi devirmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte gözlerin çevrildiği ve büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray PSG maçı ile ilgili tüm detaylar...
GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.
GALATASARAY PSG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kategori 1: 1.500 Lira
Kategori 2: 1.300 lira
Kategori 3: 1.200 lira
Kategori 4: 1.000 Lira
Kategori 5: 900 Lira
Kategori 6: 700
Kategori 7: 500 Lira
Kategori 8: 400 Lira
Kategori 9: 350 Lira
Kategori 10: 200 Lira
Kategori 11: 175 Lira
Kategori 12 (Misafir): 175 Lira