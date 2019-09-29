Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta hangi kanalda? GS PSG maçı bilet fiyatları

Galatasaray Paris Saint Germain maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 3 puanını arayan Cimbom, Fransız devi PSG'yi devirmekten başka bir şey düşünmüyor. İşte gözlerin çevrildiği ve büyük bir heyecanla beklenen Galatasaray PSG maçı ile ilgili tüm detaylar...



GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.



GALATASARAY PSG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kategori 1: 1.500 Lira

Kategori 2: 1.300 lira

Kategori 3: 1.200 lira

Kategori 4: 1.000 Lira

Kategori 5: 900 Lira

Kategori 6: 700

Kategori 7: 500 Lira

Kategori 8: 400 Lira

Kategori 9: 350 Lira

Kategori 10: 200 Lira

Kategori 11: 175 Lira

Kategori 12 (Misafir): 175 Lira