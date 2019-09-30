Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta? GS PSG hangi kanalda şifresiz?
Galatasaray PSG maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçına sahne olacak zorlu mücadele öncesi tesmilcimiz Galatasaray, gruptaki ilk 3 puanı için planlarını yapıyor. Peki Galatasaray Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak? İşte hem bu soruların yanıtları hem de muhtemel 11'ler...
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, devler ligindeki 2. maçına Fransız devi Paris Saint Germain karşısında çıkıyor. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu maç öncesi sarı kırmızılı taraftarlar için Galatasaray Paris Saint Germain ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve bilet fiyatları ne kadar gibi soruların cevaplarını derledik...
GALATASARAY PSG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray Paris Saint Germain maçı 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayıp beIN Sports HD1 ekranlarından yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Feghouli, Falcao
PSG: Navas, Thiago Silva, Meunier, Marquinhos, Juan Bernat, Kimpembe, Di María, Verratti, Gueye, Mbappe, Icardi
GALATASARAY PSG MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Kategori 1: 1.500 Lira
Kategori 2: 1.300 lira
Kategori 3: 1.200 lira
Kategori 4: 1.000 Lira
Kategori 5: 900 Lira
Kategori 6: 700
Kategori 7: 500 Lira
Kategori 8: 400 Lira
Kategori 9: 350 Lira
Kategori 10: 200 Lira
Kategori 11: 175 Lira
Kategori 12 (Misafir): 175 Lira