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17.10.2019 - 18:23 |

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

Galatasaray Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Paris Saint Germain, Club Brugge ve Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom, gruptaki 3. maçında Real Madrid'le kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçla ilgili tüm ayrıntılar...

Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Bilet fiyatları ne kadar?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki temsilcimiz Galatasaray, gruptaki 3. maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlamaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk 3 puanını almak isteyen Cimbom, bu maçla beraber çıkışa geçmek istiyor. Peki büyük bir heyecana sahne olması beklenen Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Falcao.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Modrić; Vázquez, Hazard, Benzema.

İŞTE BİLET FİYATLARI

Kategori 1: 1500 lira

Kategori 2: 1300 lira

Kategori 3: 1200 lira

Kategori 4: 1000 lira

Kategori 5: 900 lira

Kategori 6: 700 lira

Kategori 7: 500 lira

Kategori 8: 400 lira

Kategori 9: 350 lira

Kategori 10: 200 lira

Kategori 11: 175 lira

Kategori 12 (Misafir takım): 175 lira

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