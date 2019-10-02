Galatasaray Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçı

Galatasaray Real Madrid maçı için geri sayım başladı. Paris Saint Germain, Club Brugge ve Real Madrid'le birlikte Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom, gruptaki 3. maçında Real Madrid'le kozlarını paylaşacak. İşte zorlu maçla ilgili tüm ayrıntılar...



GALATASARAY REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray Real Madrid maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de oynanacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera; Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo; N'Zonzi, Seri; Babel, Belhanda, Donk; Falcao.



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Modrić; Vázquez, Hazard, Benzema.



