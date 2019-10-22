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22.10.2019 - 17:30 |

Galatasaray Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar... Şifresiz mi?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Rakip bu sefer İspanyol devi Real Madrid... Taraftar maçı izlemek isterken mücadeleyi şifresiz veren kanalları araştırıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar... Şifresiz mi?

 

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Galatasaray kendi evinde bu akşam Real Madrid'i ağırlıyor. Aslanlar 3 puan aldığı takdirde büyük bir avantaj elde edecek. Bu nedenle taraflı tarafsız tüm futbolseverler mücadeleyi canlı izlemek istiyor. Şimdi sık sık araştırılan konu ise hangi kanlların mücadeleyi şifresiz vereceği...

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard

GALATASARAY - REAL MADRİD AVRUPA'DA YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa

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