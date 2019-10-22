Galatasaray Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar... Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Galatasaray kendi evinde bu akşam Real Madrid'i ağırlıyor. Aslanlar 3 puan aldığı takdirde büyük bir avantaj elde edecek. Bu nedenle taraflı tarafsız tüm futbolseverler mücadeleyi canlı izlemek istiyor. Şimdi sık sık araştırılan konu ise hangi kanlların mücadeleyi şifresiz vereceği...

GALATASARAY-REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Emre Mor, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Valverde, Rodriguez, Benzema, Hazard

GALATASARAY - REAL MADRİD AVRUPA'DA YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ...

Türkiye: beIN SPORTS HD 1, Bein connect, Digiturk Play

İspanya: Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus

İngiltere: BT Sport ESPN, BT Sport Live

ABD: Univision NOW, TUDN en Vivo, UniMás, TUDN USA, B/R Live

Nijerya: DStv Now, Canal+ Sport 1 Afrique, SuperSport 6 Africa