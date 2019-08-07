Galatasaray, Webster, Harrison ve Auguste'u takımda tuttu

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda takım içindeki önemli oyuncularını elinde tuttu. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon takıma katılan Tai Jack Webster, Aaron Harrison ve Zach Auguste ile sözleşme yeniledi.



Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Webster ve Harrison ile 1+1, Augusto ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Auguste, Basketbol Süper Ligi’nde 27 maçta 13.4 sayı, 8.3 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile Eurocup'ta ise 10 maçta 11.4 sayı, 7 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı.



Harrison ise Basketbol Süper Ligi’nde 28 müsabakada 14.8 sayı, 3.2 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları yakalarken, Eurocup'ta 9 maçta 13.1 sayı, 3.1 ribaund, 3.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.



Webster da Basketbol Süper Ligi’nde 32 karşılaşmada 11.5 sayı, 3.7 asist ve 2.9 ribaund ortalamalarıyla, Eurocup'ta ise 9 maçta 12.5 sayı, 1.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla oynayarak takımına katkı verdi.

Kobe sürprizi: