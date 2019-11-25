Galatasaray’ı Beşiktaş üzerinden anlattı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler - Bir dönem Bursaspor’da da forma giyen ve Türk futbolunu yakından tanıyan deneyimli futbolcu, Brugge forması giydiği dönemde Beşiktaş ile olan karşılaşmalarından örnekler vererek, yarın İstanbul’da Belçika ekibini nasıl bir atmosfer beklediğini anlattı.

‘Saatler önce 20 bin seyirci islıkladı’

34 yaşındaki santrfor, “Beşiktaş maçı öncesinde sahayı incelemek için maçtan saatler önce dışarı çıktık. Sahaya çıktığmızda tribünlerde 20 bin Beşiktaşlı taraftar vardı. Hepsi birden çılgınca bizi ıslıklıyordu” dedi.

‘Sahada birbirimizi duyamıyorduk’

De Sutter şöyle devam etti: “Yine maç öncesi bu kez ısınmaya çıkmıştık. Maçın öncesinde tribünler doluydu. Karşılaşma başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde öyle bir gürültü vardı ki, sahada birbirimizi duyamıyorduk.

‘Ortam cehennem, keyif almaya bakın’

O kadar gürültülüydü yani… Galatasaray’ın stadında da fark eden bir şey olmayacaktır. Türkiye’deki maçlarda 90 dakika boyunca gürültü ve kaos vardır. Ortam cehennemdir ama keyif almaya bakın.”