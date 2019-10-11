Mohamed Elneny iÃ§in Milan devrede

11.10.2019 - 16:10 |
Mohamed Elneny için Milan devrede
BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä±n kiralÄ±k olarak transfer ettiÄŸi Mohamed Elneny iÃ§in Milan kulÃ¼bÃ¼ devreye girdi, ocak ayÄ±nda Ä°talyaâ€™ya gitmesi gÃ¼ndeme geldi
Celal Umut Eren / Skorer DÄ±ÅŸ Haberler
BeÅŸiktaÅŸ yaz transfer dÃ¶neminde Arsenalâ€™den kiraladÄ±ÄŸÄ± Mohamed Elneny iÃ§in flaÅŸ bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±. Ä°talya basÄ±nÄ±nda, Milanâ€™Ä±n ocak ayÄ± transfer dÃ¶neminde MÄ±sÄ±rlÄ± orta sahayÄ± kadrosuna katmak iÃ§in harekete geÃ§eceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Devre arasÄ±nda ciddi bir transfer Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapacak olan Milanâ€™Ä±n Elneny iÃ§in de Arsenal ile Ã¶zel olarak gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi ve transferin mÃ¼mkÃ¼n olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± soracaÄŸÄ± ifade edildi. Ã–te yandan Milanâ€™Ä±n Schalke 04â€™te yeteri kadar sÃ¼re alamayan Ozan Kabakâ€™Ä± da stopere takviye etmek istediÄŸi yazÄ±ldÄ±.
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