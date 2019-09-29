Galibiyet ilaç gibi olur

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı teknik adam, futbolcularıyla yaptığı toplantıda yeniden ayağa kalmak için kazanmak zorunda olduklarını ifade etti. Galibiyetin sadece takıma değil, çalkantılı günler geçiren camiaya da ilaç gibi geleceğine vurgu yapan Avcı, oyuncularından hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan kazanma arzusuyla mücadele etmelerini istedi.

Ezeli rakiplerinden Trabzonspor ile bugün sezonun belki de en kritik sınavına çıkacak Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, futbolcularını zorlu maça hem mental hem de taktiksel açıdan hazırladı. Siyah-beyazlı futbolcularla yaptığı toplantıda, “Bizim işimiz saha içi” diyen Avcı’nın, zorlu maçtan alınacak üç puanın sadece takıma değil camiaya da adeta ilaç gibi geleceğini vurguladı.

Kişisel açıdan idari anlamda yaşanan süreç karşısında mutlu olmadığını yakın çevresine söyleyen siyah-beyazlı hocanın, bu zorlukları aşabilecek bir takım olduklarını hem ekibine hem de oyuncularına aktardığı belirtildi. Trabzonspor’un da ligde sıkıntılı bir dönemden geçtiğini oyuncularıyla yaptığı toplantıda dile getiren Avcı, bu nedenle maçın kolay geçmeyeceğini ifade etti.



Tecrübeliler devrede

Ciddi eksikler nedeniyle sahanın bazı bölümlerinde mecburi değişiklikler yapmak zorunda kalan Teknik Direktör Abdullah Avcı, bu tür sorunların bahane değil, motive edici olması gerektiğini de ifade etti.

Bu arada kadro içerisindeki tecrübeli oyuncuların da, teknik patron Avcı gibi yaşanan olumsuzluklardan takımı korumak için futbolcularla motivasyon konuşmaları yaptıkları öğrenildi. Caner Erkin, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Vida gibi isimlerin mental olarak takımı Trabzonspor maçına hazırlayan isimler oldukları kaydedildi.