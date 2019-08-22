Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMilli TakımGanalı Agogo hayatını kaybetti
22.08.2019 - 17:06| ANKARA (AA)

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Ganalı eski milli futbolcu Junior Agogo, 40 yaşında hayata veda etti.

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Agogo'nun, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir hastanede vefat ettiği belirtildi.

Futbolcunun ölüm haberinin ardından formasını giydiği İngiliz kulüplerinden Nottingham Forest, Bristol Rovers, Sheffield Wednesday ve Barnet, başsağlığı mesajı yayımladı.

Faal futbol hayatını 2012'de İskoçya temsilcisi Hibernian'da sonlandıran Agogo, 2015 yılında felç geçirmesinin ardından birçok sağlık sorunuyla mücadele etmişti.

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Ülkesinin en tanınan oyuncuları arasında yer alan Junior Agogo, Gana Milli Takımı'nda 27 maçta 12 gole imza attı.

PSV'den Kostas Mitroglou için özel paylaşım!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti: Elimizden geleni yapacağız

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti: Elimizden geleni yapacağız

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Ganalı Agogo hayatını kaybetti

Mert Çetin: İdolüm Ramos

Mert Çetin: İdolüm Ramos

Fuat Çapa'dan yönetime ultimatom!

Fuat Çapa'dan yönetime ultimatom!

Sıradaki Haber