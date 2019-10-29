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29.10.2019 - 15:04 |

Gareth Bale için Çin iddiası

Real Madrid’de Gareth Bale sıkıntısı bitmiyor. Tecrübeli futbolcunun, Zinedine Zidane’la çalışmak istemediği ve ocak ayında Çin’e gideceği iddia edildi.

 

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Real Madrid’de Gareth Bale gelişmeleri devam ediyor. Marca Gazetesi’nin bugün kapaktan verdiği haberde, Bale’in ocak ayında Çin’e transfer olacağı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle birlikte Çin’in Shanghai Shenhua takımıyla iletişime geçtiği bildirildi.

Teknik direktör Zinedine Zidane ile arasının da iyi olmamasından dolayı Real Madrid’de memnun olmayan Bale, yeni rotasını Çin olarak belirlemiş durumda. Hem Çin’deki yüksek kazanç hem de bir yenilik ihtiyacı nedeniyle 30 yaşındaki oyuncunun artık bu transferi istediği vurgulandı.

Milli takım arasından sakat dönen Gallerli yıldız, Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da sakatlığı nedeniyle yer almamış ve sakatlığının nedeni söylenmemişti.

Gareth Bale için Çin iddiası

 

 

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