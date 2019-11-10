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10.11.2019 - 14:41 | | Sporx

Gary Lineker'in Çağlar hayranlığı

İngiliz efsanesi Gary Lineker sosyal medya hesabından Çağlar Söyüncü ile fotoğrafını paylaştı.

Gary Lineker'in Çağlar hayranlığı

Çağlar'la ilgili sosyal medya hesabından beraber çekildikleri fotoğrafı paylaşan Lineker, "Bakın, Heathrow'da sabaha karşı 05.30'da kiminle karşılaştım. Leicester City'den yeni favori oyuncum Çağlar Söyüncü" ifadelerine yer verdi

Ünlü futbol adamının bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

23 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Milli futbolcu defanstaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çekiyor.

Gary Linekerin Çağlar hayranlığı

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