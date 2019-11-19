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19.11.2019 - 09:41 | | İSTANBUL (AA)

Gazeteci Celal Demirbilek vefat etti

Türk basın dünyasının duayen isimlerinden Celal Demirbilek, vefat etti.

Gazeteci Celal Demirbilek vefat etti

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Celal Demirbilek'in naaşı, yarın Yeşilyurt Camisi'ndeki öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Merkezefendi'deki Dedeler Mezarlığı'na defnedilecek.

İstanbul'da 1953'te doğan Demirbilek, Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Cumhuriyet, Hürriyet ve Karar gazetelerinin spor bölümlerinde çalışan Celal Demirbilek, 1973'te Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi oldu. Demirbilek; Uluslararası Güreş Federasyonu Birliği Basın Konseyi, Dünya ve Avrupa Boks Birlikleri basın komisyonlarında görev alarak uluslararası üç komisyona birden seçilen ilk Türk gazeteci oldu.

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