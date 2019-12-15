Gaziantep FK - İM Kayserispor: 3-0

Gaziantep temsilcisi Süper Lig'in 15. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırladı.

Düşük tempoda geçen maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İkinci yarıda galibiyet için rakip kalede baskı kuran Gaziantep FK, 67'de Güray Vural'ın golüyle öne geçti: 1-0

Bu golden 5 dakika sonra sahneye Kayode çıktı ve farkı ikiye yükseltti: 2-0

Mücadelenin 90+3. dakikasında bu kez de penaltıdan topu ağlara gönderen Kayode maçın sonucunu belirledi: 3-0

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 20'ye çıkarırken konuk Kayserispor ise 10 puanda kaldı.

GOL: 67' Güray, 72' 90+3(p)Kayode (Gaziantep)

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Morais, Chibsah, Twumasi, Güray, Muhammet, Kayode

İM Kayserispor: Lung, Mert, Poulain, Yasir, Lopes, Hüseyin, Djedje, Mensah, Ziya, Emre, Kravets

Maçtan dakikalar

35. dakikada Emre Demir'in çapraza bıraktığı topa Kravets ceza sahasına girer girmez sert vurdu, top yandan auta gitti.

37. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Hızlı hücumda kale ağzında topu önünde bulan Muhammet Demir, kayarak vuruşunda topu dışarı attı.

39. dakikada sol kanattan kale önüne yerden gelen topu müsait durumdaki Kayode'den önce savunmada araya giren Poulain taca gönderdi ve tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

59. dakikada Gaziantep'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Lung'da kaldı.

67. dakikada ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi. 1-0

72. dakikada Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı. 2-0

88. dakikada gelişen Gaziantep atağında, çalımlarla ceza sahasına giren Kenan Özer'in sert vuruşunu kaleci Lung son anda kurtardı.

90+2. dakikada Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi.

90+3. dakikada beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 3-0