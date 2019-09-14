Gazişehir-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu! Elneny ve Diaby...

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş rakip sahada Gazişehir Gaziantep'le karşılaşıyor...

Gaziantep Stadyumu'nda saat 20'de başlayacak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler. İlk 3 haftası geride kalan ligde her iki takımın da 4 puanı bulunuyor.

İLK 11'LER:

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Papy, Morais, Tetteh, Diarra, Güray Vural, Kayode, Twumasi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Güven

SON 3 DEPLASMANDA MAĞLUBİYET

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 deplasman müsabakasını kaybetti.

Ligde geçen sezon deplasmanda oynadığı son iki maçta Galatasaray ve Trabzonspor’a yenilen siyah-beyazlı takım, bu sezonun ilk haftasında ise Demir Grup Sivasspor’a mağlup oldu.