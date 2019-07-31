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HaberlerBeşiktaş‘Geçen yıldan farklıyız’
31.07.2019 - 08:00

‘Geçen yıldan farklıyız’

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Avusturya kampında her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

‘Geçen yıldan farklıyız’

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, Avusturya kampında her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu vurgulayan Kavalcı, yeni transferler Tyler Boyd ve Douglas’ın kısa sürede takıma uyum sağladığını bildirdi.
Siyah-beyazlı yönetici, “Hocamız Abdullah Avcı’nın kafasındaki kamp programı mükemmel işliyor. Hazırlık maçlarında hem sistemini hem de futbolcuların uyum ve taktik anlayışını görme şansı buldu. Avcı’nın takımla ilgili tüm istekleri olumlu yönde gelişti. Geçen yıldan farklı olarak daha çok koşan, savaşan ve mücadele eden bir ekip oluşturdu” diye konuştu.

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