Gençlerbirliği - Denizlispor: 0-2

Süper Lig'de son olarak evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek galibiyet özlemini 6 maça çıkarıp düşme hattına yaklaşan Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek olumsuz seriye son verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçta golleri 34. dakikada Olcay Şahan ve 90+6'da penaltıdan Murawski attı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 11 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise 6 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Flavio, Toure, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Candeias (Dk. 84 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Sio, Ayite (Dk. 59 Seuntjens), Stancu

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Zeki Yavru (Dk. 73 Sackey), Murawski, Olcay Şahan, Aissati, Barrow (Dk. 79 Sacko), Oscar Estupinan (Dk. 62 Mehmet Akyüz)

Goller: Dk. 34 Olcay Şahan, Dk. 90 7 Murawski (Penaltıdan) (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 61 Mustafa Yumlu, Dk. 72 Sapunaru (Yukatel Denizlispor), Dk. 61 Sio (Gençlerbirliği)

Maçtan dakikalar

7. dakikada Gençlerbirliği, Berat Ayberk ile gole yaklaştı. Ayite'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunda, Bergdich'e de çarpan top direkten döndü.

9. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Stancu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

22. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Stackhowiak, iyi uzanarak topu kornere çeldi.

34. dakikada Yukatel Denizlispor 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1

41. dakikada Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Denizlispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada Berat Ayberk'in pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Stancu'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

57. dakikada genç futbolcu Berat Ayberk'in uzaktan sert şutunda top bir kez daha direkten döndü.

86. dakikada Nadir Çiftçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi.

90 5. dakikada Sacko'nun yerde kaldığı pozisyonda hakem Halis Özkahya, penaltı kararı verdi. 90 7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Ligde 6 maç sonra kazanan Yukatel Denizlispor, puanını 11'e yükseltirken, Gençlerbirliği 6 puanda kaldı.