Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGençlerbirliğiGençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri
30.10.2019 - 16:02 | | İHA

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

Eskişehirspor'un eski çalıştırıcısı Fuat Çapa Gençlerbirliği'ne çok yakın.

Gençlerbirliği'nde Fuat Çapa sesleri

Bir dönem Gençlerbirliği'nde de görev alan Çapa'nın ismi Gençlerbirliği ile anılmaya başlandı.

Başarılı teknik direktör Fuat Çapa Eskişehirspor'da zor şartlar altında özellikle gençler ile başarılı bir sezon geçirmişti. Çapa, küme düşer denen takımı son ana kadar Play-Off hesapları yapar hale getirmişti. Çapa, 2011-2013 sezonlarında görev almış İlhan Cavcav ile en uzun süren çalışan teknik adam olmuştu.

Gençlerbirliği yönetiminin Çapa ile temas halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

Gençlerbirliğinde Fuat Çapa sesleri

 

Serdar Sarıdağ: 'Klopp Karius'un dönmesine sıcak bakıyor'
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarsus İdman Yurdu Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

BB Erzurumspor: 3 - BB Bodrumspor: 1

Engin İpekoğlu: Sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz

Engin İpekoğlu: Sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Sıradaki Haber