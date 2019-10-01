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01.10.2019 - 14:49 | | ANKARA (AA)

Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

 

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