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23.07.2019 - 10:07| ANKARA (AA)

Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu. Kırmızı siyahlılar, Kızılcahamam'da iki hazırlık maçı oynayacak.

Gençlerbirliği'nin hazırlık maçı programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren başkent ekibi, hazırlık maçlarını Kızılcahamam'da oynayacak.

Gençlerbirliği, Kızılcahamam İlçe Gençlik Stadı'nda 27 Temmuz'da Akhisarspor, 29 Temmuz'da ise Azerbaycan ekibi Sumqayıt ile karşılaşacak.

Hazırlık maçlarının saati daha sonra duyurulacak.

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