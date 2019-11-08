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08.11.2019 - 10:06 | | Â  ANKARA (AA)

GençlerbirliÄŸi'nin konuÄŸu Kayserispor

GenÃ§lerbirliÄŸi, SÃ¼per Lig'in 11. haftasÄ±nda yarÄ±n sahasÄ±nda Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'u aÄŸÄ±rlayacak.Â

GençlerbirliÄŸi'nin konuÄŸu Kayserispor

Eryaman StadÄ±'nda saat 15.00'te baÅŸlayacak mÃ¼sabakayÄ± hakem Ali Åžansalan yÃ¶netecek.

BaÅŸkent ekibinde sarÄ± kart cezalÄ±sÄ± Nicolas Polomat ve sakatlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼ren Flyod Ayite karÅŸÄ±laÅŸmada forma giyemeyecek.

SÃ¼per Lig'e kÃ¶tÃ¼ bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan GenÃ§lerbirliÄŸi, topladÄ±ÄŸÄ± 7 puan ve averajla rakibi Ä°stikbal Mobilya Kayserispor'un bir sÄ±ra Ã¼stÃ¼nde 17. sÄ±rada bulunuyor.

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