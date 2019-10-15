Gerçek kahramanlar

İngiltere’de Daily Mail Gazetesi, futbolda bağış yapan ve çocuklara yardım eden yıldızları tanıttı. Tek tek detayları verilen futbolcu listesinde Mesut Özil, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Wilfried Zaha ve Juan Mata gibi önemli isimler dikkat çekti.



Mesut Özil’in bir çocuk hastanesine 237 bin sterlin bağış yapması, Juan Mata’nın kurduğu bağış derneği, Wilfried Zaha’nın maaşından yüzde 10’luk kısmını bağışlara ayırması, Cristiano Ronaldo’nun hem kurduğu bağış dernekleri hem de yardım kampanyaları ve Mohamed Salah’ın gençler başta olmak üzere çocukların eğitimleri için yaptığı çalışmalar tek tek tanıtıldı.