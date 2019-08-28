Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve ardından Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Karabükspor, Elazığspor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Murat Akça Giresunspor'umuzda. Takımımız, 29 yaşındaki defans oyuncusu Murat Akça ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.