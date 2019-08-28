MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerGiresunspor, Murat Akça'yı transfer etti
28.08.2019 - 23:03| GİRESUN (AA) -

Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti.

Giresunspor, Murat Akça'yı transfer etti

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve ardından Denizlispor, Adana Demirspor, Sivasspor, Karabükspor, Elazığspor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Murat Akça Giresunspor'umuzda. Takımımız, 29 yaşındaki defans oyuncusu Murat Akça ile 1 yıllık sözleşme imzaladı." ifadelerine yer verildi.

Bakan Kasapoğlu: "2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi

Filenin Sultanları, Fransa’ya set vermedi

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

3 numaralı seribaşı Pliskova üçüncü turda

3 numaralı seribaşı Pliskova üçüncü turda

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri....

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri....

Sıradaki Haber