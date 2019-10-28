Giresunspor'da 3 puan sevinci

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün konuk ettikleri Eskişehirspor'u 3-1 yendiklerini hatırlattı.

Rakiplerinin iyi bir ekip olduğunu ve maçın zor geçeceğini bilerek gerekli hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Kutlu, "Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Kazanmayı bildik. Rakibimiz karşısında çok önemli 3 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Kutlu, Eskişehirspor maçında alınan 3 puanla ligde çıkış yakalamak istediklerini aktardı.

Hafta sonu deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacaklarını, bu maçta da hedeflerinin galibiyet olduğunu vurgulayan Mutlu, "Eskişehirspor maçındaki galibiyeti anlamlı hale getirmek için Keçiörengücü karşısında da 3 puan elde etmemiz lazım. Bir galibiyetin üzerine bir galibiyet daha koyabilirsek, önemli çıkış yakalayacağız." diye konuştu.