Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerTürkiye KupasıGMG Kastamonuspor-Anagold 24 Erzincanspor: 5-6
30.10.2019 - 16:49 | | Gürkan YILMAZ / KASTAMONU, (DHA)

GMG Kastamonuspor-Anagold 24 Erzincanspor: 5-6

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Angold 24 Erzincanspor'a penaltı atışları sonrası 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

GMG Kastamonuspor-Anagold 24 Erzincanspor: 5-6

Ziraat Türkiye Kupası 4ncü tur karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, kendi sahasında konuk ettiği Angold 24 Erzincanspor'a penaltı atışları sonrası 6-5 mağlup olarak kupaya veda etti.

72'nci dakikada Angold 24 Erzincanspor'da Halil, ceza alanı çizgisinde kazanılan serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1

87'nci dakikada GMG Kastamonuspor atağında, Yusuf ceza alanı içerisinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Faruk, skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 berabere sona erdi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarında Anagold 24 Erzincanspor rakibini 6-5 yendi.

STAT: Gazi
HAKEMLER: Alper Oran (xxx), Arif Dilmeç (xxx), Abdülhamit Söyler (xxx)
GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (xx)-, Özgür İleri (xx), Yusuf (xx), Bekir  (xx) (Dk. 57 Doğanay x), Nezir (xx) (Dk. 94 Berkay ), Birkan (xx), Faruk (xx), Hakkı (xx) (Dk. 67 Özgür Yılmaz x), Ömer (xx) (Dk. 57 Oğuzhan x), Sıddık (xx), Hakan (xx)
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Süleyman (x)-, Abdurrahman (x) (Dk. 75 Osman x), Yunus Emre Çakır (x), Enes (x), Hüseyin Çıray (xx), Ali (x) (Dk. 63 Emre x), Uğurcan (xx), Yunus Emre Tok (xx), Halil (xx) (Dk. 94 Mümin x), Berke (x) (Dk. 38 Hüseyin Erol x), Tuncay (x)
GOLLER: Dk. 87 Faruk (pen) (GMG Kastamonuspor), Dk. 72 (Anagold 24 Erzincanspor)
SARI KARTLAR: Nezir, Özgür, İsmail (GMG Kastamonuspor) Halil, Yunus Emre Çakır (Anagold 24 Erzincanspor)

 

 

 

Serdar Sarıdağ: 'Klopp Karius'un dönmesine sıcak bakıyor'
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Engin İpekoğlu: Sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz

Engin İpekoğlu: Sıkıntılı bir süreçte yaşıyoruz

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Ünlü sporculardan "çocuklar için koş" çağrısı

Ünlü sporculardan "çocuklar için koş" çağrısı

Fatih Karagümrük: 4 - Bandırmaspor: 1

Fatih Karagümrük: 4 - Bandırmaspor: 1

Sıradaki Haber