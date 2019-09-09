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09.09.2019 - 10:29| ANKARA, (DHA)

Goalball Kadın Milli Takımı, İspanya'da şampiyon

Türkiye Goalball Kadın Milli Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen uluslararası goalball turnuvasının final müsabakasında, son dünya şampiyonu Rusya'yı 13-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Goalball Kadın Milli Takımı, İspanya'da şampiyon

Maça hızlı başlayan milli takım ilk dakikalarda Sevda Altunoluk ile bulduğu gollerle skoru 3-0'a taşıdı. 

İlk yarının geri kalanında Rusya ayakta kalmaya çalışsa da milliler 2 gol daha bularak ilk yarının bitimine 5 dakika kala skoru 5-0 yaptı. Kalan dakikalarda Rusya 1 gol bulurken, ay-yıldızlılar Seda Yıldız'la rakip fileleri sarsarak skoru 7-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısı hızlı başladı. Rusya ilk topta golü buldu, ardından milliler cevap verdi: 8-2. Ardından kontrolü tekrar ele alan milli takım skoru 12-3 yaptı. Maçın bitimine 9 dakika kala skoru 13-3'e getiren milli takım teknik üstünlükle finali kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

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