Gökçe açıkladı! Avcı'yı ilk Denizli aramış...

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı hastalığı nedeniyle siyah beyazlı takımın Braga ile oynanan maçında yer alamamıştı.

Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe de bu süreçle ilgili yazısında birtakım değerlendirmelerde bulundu. "Serum var, sorum yok" alt başlığıyla yazdığı yazısında tecrübeli teknik direktörü hastalığında ilk Mustafa Denizli'nin aradığını belirten Gökçe, diğer ismi de şu an için açıklamayacağını belirtti.

İşte Attila Gökçe'nin "Uzat kolunu çocuk" yazısındaki Abdullah Avcı bölümü

Abdullah Avcı, hayatında ilk defa antrenman ve maç kaçırdı. Günlerce A tipi pnömöni (zatürre) tedavisi gördü. Serum şişelerini peş peşe tüketerek ancak toparlanabildi. Yorgunluğu hala devam ediyor.Peki hastalığı süresince onu kimler aradı? Kimler “geçmiş olsun” dileği sundu, hatır sordu, gönül aldı? Ben söyleyeyim: İki kişi. Birincisi Mustafa Denizli Hocamız... Ötekini de öğrendim ama şimdilik yazmayacağım. Böylece bir çok meslektaşına yalandan da olsa “Ben aramıştım” deme fırsatı veriyorum. Peki kardeşim, bu Süper Lig dediğimiz büyük macerada 18 hoca yok mu? TFF’de, TÜFAD’da, Kulüpler Birliği Vakfı’nda kimse yok mu? Her neyse vazgeçtim...Serum var, sorum yok!