Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi sahada futbolculara toplantı yaparak, bir süre konuştu.

Yalçın'ın, Konyaspor maçı öncesi futbolculara, rakip takımla ilgili dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda önerilerde bulunduğu öğrenildi.

Yalçın'ın konuşmasının ardından antrenmanın basına açık bölümünde futbolcular, düz koşu ve ısınma hareketi yaptı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise futbolcular taktik çalıştı.

Ligin ikinci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Gökhan Töre, takımla çalışmalara başladı.

Milli takımlarından bulunan İssam Chabek, Fabien Farnolle, Ghaylen Chaalel antrenmanda yer almadı.

Tedavileri tamamlanan savunma oyuncuları Yiğithan Güveli ve Mina Arturo Mina ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

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