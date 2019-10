Golfçüler Kemer’de buluştu

Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, ‘Limak Kemer Golf Cup’ ile sürdürdü. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.

Geçtiğimiz eylül ayında üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı. Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra Yıldırım Demirören, Cemal Kalyoncu, Fikret Öztürk, Hakan Çarmıklı ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı. Limak Kemer Golf Cup 2019’da toplam 14 kategoride düzenlendi. Geniş bir katılımla düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvanın sonunda dereceye giren isimlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.



Dereceye giren isimler şöyle: Men’s Cat A Winner: Nasut Akosman, Men’s Cat B Winner: Adem Karataş, Men’s Cat C Winner Hasan Koç, Ladies Cat A Winner Nükhet Sebükcebe, Ladies Cat B Winner Eun Jeung Kang, Junior 18 Holes Winner Şaran Düren, Junior Academy Course Cat A Winner Timur Cihantimur, Junior Academy Course Cat B Winner Defne Kösoğlu, Ladies Longest Drive Ayşen Erdoğan, Men’s Longest Drive Selçuk Çetin, Ladies Nearest To The Pin Cansen Symes, Men’s Nearest To The Pin Şinasi Numan, Ladies Gross Hyun Young Shim, Men’s Gross Ali Nuri Türker.