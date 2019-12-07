Gözler bu maçta! Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünyanın gözü bu maçta... Anthony Joshua ile Andy Ruiz boks maçında karşı karşıya geliyor. Maç saatine yaklaşırken heyecan da gitgide artıyor. Peki, Anthony Joshua Andy Ruiz boks maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anthony Joshua ile Andy Ruiz boks maçı, 7 Aralık Cumartesi günü TSİ 19.00'da yapılacak. Mücadele S Sports Plus kanalı canlı yayınlayacak.

JOSHUA'YI YERDE SÜRÜKLEYECEĞİM

Meksikalı boksör Andy Ruiz maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ruiz, "Onu deli edeceğim. Ring içinde Joshua'yı yerde sürükleyeceğim. Ben çok sakin kalacağım. Evet, böyle davranacağım. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapacağını düşünmesi gereken kişi o. Onun gulyabanisi olabilirim. Tam benim stilime uyuyor. Benim için harika bir rakip. İlk 4-5 round onu rahat bırakacağım, sonra vücuduna darbeleri indireceğim. Aylarca bu dövüş için çalışıyoruz. Dövüş için ne yapılacağını çok iyi biliyorum. Anthony Joshua bana yenildiğinde insanlar Joshua'ya noldu diye sorgulamaya başladı. Ama işin aslı benim yumruğumun tadına baktı. O bana en sert vuruşlarını yaptı. Onları aldım ve daha iyisini kendisine vurdum.