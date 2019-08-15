15.08.2019 - 21:07| AA
Göztepe-Antalyaspor maçÄ±nÄ±n saati deÄŸiÅŸti
SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda oynanacak GÃ¶ztepe-Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ saati deÄŸiÅŸti.Â
SÃ¼per Lig'in ilk haftasÄ±nda 18 AÄŸustos Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanacak GÃ¶ztepe-Antalyaspor maÃ§Ä±nÄ±n baÅŸlangÄ±Ã§ saati deÄŸiÅŸti.Â
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re daha Ã¶nce saat 19.15'te Bornova Aziz KocaoÄŸlu StadÄ±'nda baÅŸlayacaÄŸÄ± duyurulan GÃ¶ztepe-Antalyaspor mÃ¼sabakasÄ± aynÄ± gÃ¼n saat 21.45'te baÅŸlayacak.