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03.09.2019 - 13:42

Göztepe, Atınç Nukan transferini açıkladı

Göztepe Kulübü, serbest kalan eski Beşiktaşlı stoper Atınç Nukan'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe, Atınç Nukan transferini açıkladı

Süper Lig ekibi Göztepe, Atınç Nukan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte İzmir temsilcisinden yapılan açıklama: "Dün anlaşma sağladığımız Atınç Nukan ile Almanya Futbol Federasyonu’ndan gelen resmi evrak neticesinde bugün 1+1 yıllık sözleşme imzaladık.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015/2016 sezonunda Alman ekibi Leipzig’e transfer oldu.

Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç’a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

 

 

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